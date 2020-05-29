Нашествие саранчи ожидается в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Алмабек Марс поделился прогнозом ведомства касательно распространения саранчи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В республике в текущем году, согласно прогнозируемых данным, ожидается распространение стадных саранчовых на площади 554 тысячи га, в том числе итальянского пруса на площади 295 тысяч га, азиатской саранчи - 164 тысячи га, и марокской саранчи - на площади 93 тысячи га. Кроме того, распространение нестадных саранчовых прогнозируется на площади 66 тысяч га», - сказал Алмабек Марс на брифинге в СЦК.
По его словам, из республиканского бюджета на борьбу со стадными саранчовыми выделено порядка 1 млрд тенге, что позволило закупить необходимые пестициды и услуги для проведения химических обработок на всю прогнозируемую площадь.
«Для борьбы с нестадными саранчовыми из средств местного бюджета выделено 555 млн тенге. Кроме того, на центральном складе имеется запас пестицидов для борьбы с саранчовыми вредителями в объеме 47 тысяч литров на общую площадь 525 тысяч га, что составляет 95% от прогноза нашествия саранчовых», - сообщил спикер.
Представитель МСХ также поделился информацией касательно международной обстановки.
«В настоящее время многие страны – Африка, Афганистан, Пакистан и другие страны – переживают крупнейшее за последние 25 лет нашествие саранчи. В ООН опасаются, что активность насекомых приведет к гибели урожая и животных, и как следствие к массовому голоду во многих странах. По данным FAO, нашествие саранчи может стать причиной голода во многих регионах Африки. В Эфиопии и Сомали такое настолько крупное нашествие насекомых не случалось более 25 лет. Кроме того, в текущем году небывалое нашествие саранчовых испытывают такие страны, как Афганистан, Пакистан, Индия и другие страны Юго-Восточной Азии. По мнению ученых, в 2020 году вызванные полчищами саранчи проблемы могут приобрести катастрофический характер», - заключил А. Марс.
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