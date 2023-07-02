Нашествие саранчи на полях прокомментировали в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В сети распространяется видео с саранчей на полях. И согласно комментариям автора видео, действие происходит в южных районах области - Джангельдинском и Наурзумском районах. Видео прокомментировали в территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В ведомстве отметили, что ввиду способности к периодическим массовым вспышкам, связанных с биологической цикличностью и миграции наибольшую опасность сельскохозяйственным посевам и угодьям в годы массового размножения представляют стадные саранчовые.

«Так, по состоянию на 1 июля 2023 года обследования на выявление стадных саранчовых по Костанайской области проведено на площади 1 625 тыс.га. Из них оказалось заселенными 445,174 тыс.га, в том числе выше экономического порога вредоносности 266,118 тыс.га. Наибольшая площадь распространения выше порогов вредоносности отмечена в Жангельдинском районе – 241,978 тыс.га, из них обработано 226,043 тыс.га, и в Амангельдинском районе – 14,275 тыс.га, вся данная площадь обработана»,- сообщили в территориальной инспекции.

Кроме того, со стороны Жангельдинского района, были зафиксированы факты перемещения саранчи на приграничные территории Наурзумского района, в том числе на посевы некоторых местных сельхозтоваропроизводителей, без значительного ущерба.

«На данный момент основная масса саранчовых передвинулись с сельскохозяйственных посевов обратно в степную зону Жангельдинского района. На данный момент областное руководство территориальной инспекции АПК МСХ РК находится непосредственно на «горячих точках» мест заселения саранчовых и осуществляет непосредственный контроль данной ситуации и проведения химических обработок»,- добавили в ведомстве.

Защитные мероприятия в этих регионах против стадных саранчовых проводятся ежедневно, однако ситуация осложняется тем, что погодно-климатические условия не всегда позволяют проводить химические обработки, такие как дождь, сильные ветра с порывами, высокие температуры. На сегодня все обработки идут и продолжаются.

«На текущий момент, все технические средства имеются, проводятся химические обработки, предприняты меры по устранению риска распространения стадных саранчовых на большие площади. Имеется достаточный запас химических препаратов и техники»,- заключили в территориальной инспекции.