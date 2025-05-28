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    09:44, 28 Май 2025 | GMT +5

    Нашествие саранчи: Минсельхоз выступил с заявлением

    Официальное заявление распространила пресс-служба Министерства сельского хозяйства, передает агентство Kazinform.

    саранча
    Фото: pixabay.com

    - В 2025 году на территории страны прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади до 2,1 млн га. На сегодняшний день в 14 регионах уже фактически обработано 596,3 тыс. га. Работы проводятся в плановом и штатном режиме под контролем вице-министров сельского хозяйства, представителей КГИ в АПК, а также оперативных штабов, созданных в регионах. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров лично контролирует ситуацию в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях, - заявили в ведомстве.

    В защитных мероприятиях задействовано 443 единицы специальной опрыскивающей техники, 4 625 специалистов для обследований.

    - Техники и препаратов достаточно. Вместе с тем в интернет-пространстве и СМИ продолжают появляться недостоверные сообщения и видеоматериалы о якобы массовом и неконтролируемом распространении саранчовых. Подобная информация не соответствует настоящей ситуации и фактической стадии развития саранчовых. Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством, за распространение ложной информации, предусмотрена ответственность. Призываем руководствоваться только официальными источниками информации — ресурсами МСХ, акиматов областей, воздерживаться от публикации непроверенных данных и сознательной дезинформации, - говорится в заявлении Минсельхоза.

    Ранее были названы причины размножения саранчи.

    Теги:
    Саранча Регионы Минсельхоз
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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