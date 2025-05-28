Нашествие саранчи: Минсельхоз выступил с заявлением

- В 2025 году на территории страны прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади до 2,1 млн га. На сегодняшний день в 14 регионах уже фактически обработано 596,3 тыс. га. Работы проводятся в плановом и штатном режиме под контролем вице-министров сельского хозяйства, представителей КГИ в АПК, а также оперативных штабов, созданных в регионах. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров лично контролирует ситуацию в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях, - заявили в ведомстве.