Нашествие саранчи: более 38 млн га обследуют ученые в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах профилактики от нашествия саранчи рассказал председатель Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Алмабек Марс, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для выявления очагов саранчовых будет обследовано 38,3 млн. га, с привлечением 570 ед. автотранспорта и 1224 обследователей с использованием GPS навигаторов, GPS трекеров, планшетов», - сказал Алмабек Марс во время онлайн-брифинга в СЦК.
По его словам, на приграничных территориях с соседними государствами (КНР, РФ, РУ) будут проведены совместные обследования на выявление саранчовых вредителей с оформлением актов обследований.
«В 2020 году в приграничных областях будут проведены обследования по стадным саранчовым на площади 19,6 млн. га, по нестадным саранчовым – 1,2 млн. га. В т.ч. в Актюбинской области план по стадным саранчовым – 4,03 млн. га, по нестадным - 0,17 млн. га и в Западно-Казахстанской области план по стадным – 4,27 млн. га, по нестадным - 0,33 млн. га», - сообщил спикер.
Он заверил, что в целом вопрос борьбы с саранчовыми находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства.
«В настоящее время химические мероприятия против мароккской саранчи завершаются в Жамбылской и Туркестанской областях. По состоянию на 28 мая 2020 года обследовано 1 684,7 тыс. га, заселено 151,285 тыс. га, подлежит обработке 67,4 тыс. та, обработки проведены на площади 66,72 тыс. га или 71,09% от прогнозируемого объема. Обследования и обработки продолжаются. В настоящее время приступили к проведению защитных мероприятий против итальянского пруса в Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской областях», - заключил А. Марс.
Ранее председатель Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Алмабек Марс поделился прогнозом ведомства касательно распространения саранчи.
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