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    19:06, 13 Май 2021 | GMT +6

    Нашествие личинок в Алматы: в акимате ответили на жалобы горожан

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы пожаловались на нашествие неизвестных личинок. В акимате дали пояснение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с личинками жители распространяют в Сети.

    «Нашествие на улицах Алматы (Ауэзовский район, 11 микрорайон). Никогда такого не было», - говорится в посте.


    Другой пользователь также сообщил , что черви сыпятся на головы детей на детской площадке.

    В управлении зеленой экономики уточнили, что в Алматы с 15 апреля проводится обработка зеленых насаждений от вредителей. Идет дезинфекция центральных улиц, парков, дворов. После обработки появляется скопление в виде личинок.

    «В связи с этим управление зеленой экономики сообщает, что причин для беспокойства нет - личинки пилильщика опасности для людей не представляют. Черви умрут на четвертый-пятый день после распыления. Отметим, что для работ используются сертифицированные препараты низкого класса опасности, разрешенные к применению в Казахстане. Главной особенностью таких биологических средств защиты в отличие от средств химических является их безвредность для человека и окружающей среды (в том числе домашних и диких животных, насекомых-опылителей и т.п.). Это делает их пригодными для все более набирающего популярность экологического (органического) земледелия. К тому же, такие препараты не вызывают привыкания у вредителей и устойчивости у патогенных микроорганизмов – это позволяет эффективно использовать средства в течение многих лет, не увеличивая нормы расхода действующего вещества», - ответили в управлении.


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