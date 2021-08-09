Нашествие крыс в Алматы: в акимате ответили на жалобы жителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы жалуются на нашествие крыс. В акимате прокомментировали случай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соцсетях распространяются видео с крысами, снятых в арыках.

«Крысы заполонили почти весь город, их не травят и вот они размножаются. На углу улиц Маметовой и Уалиханова рядом с Центральной мечетью их очень много, уже и людей не боятся», - говорится в посте.

В комментариях пользователи также сообщили, что крысы бегают во многих местах - парках и рынках.

В управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы ответили, что по пересечению улиц Маметова - Уалиханова для устранения замечаний управлением дано поручение на проведение дератизационных работ. На следующий день там была проведена обработка.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что на сегодняшний день подрядной организацией ТОО «Amanat Cleaning» завершен первый тур дератизационных работ.

«Работы производились в открытых изатопах города. Второй тур дератизационных работ намечен на сентябрь месяц текущего года. Срок проведения работ до 30 ноября текущего года. Дополнительно работают мобильные бригады, которые выезжают по заявкам жителей. Заявки принимаются управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы через портал Open Almaty, страницы управления в социальных сетях и письменные обращения граждан», - ответили в управлении.



