5 Июля 2022 19:45

Нашествие гусениц шелкопряда зафиксировали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пораженную гусеницами площадь уточнили в Павлодарской области. Она оказалась больше, чем оценивали изначально, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Точную площадь, на которой гусеницы объели кроны деревьев, назвал лесопатолог после обследования. Специалиста пригласили, чтобы детально изучить пораженную территорию и определить тактику борьбы с вредителем.

До обследования предполагали, что личинки непарного шелкопряда заняли 26,6 тыс. га гослесфонда. В двух лесничествах позже вновь появились очаги. По данным инженера-лесопатолога Каршыги Турлыбекова, в итоге занятая гусеницами площадь увеличилась до 31,9 тыс. га.

При этом специалисты пока не знают, какой именно подвид шелкопряда объедает павлодарские деревья. Варианта два – европейский или азиатский. От того, какой именно подвид распространился в лесах региона, зависит дальнейшая борьба с вредителем.

«За всеми очагами непарного шелкопряда наблюдают специалисты республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Нужно дождаться определения подвида вредителя в карантинной лаборатории. Если подтвердится европейский подвид, следует объявить чрезвычайную ситуацию по области и изыскать средства на проведение обработки», – сказал Каршыга Турлыбеков.

Специалист отметил, что европейский подвид не включают в список особо опасных лесных вредителей, поэтому средства на борьбу с ним не выделяют из республиканского бюджета. Если в карантинной лаборатории выяснят, что в регионе распространился азиатский подвид шелкопряда, обработкой займется Комитет госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

«Обработка очагов данного вредителя за счет местного или республиканского бюджета крайне необходима, так как огромная площадь распространения и динамика развития требуют незамедлительных мер борьбы», – считает инженер-лесопатолог.

В Павлодарской области гусеницы больше месяца объедают кроны деревьев. Личинки шелкопряда заняли территорию в Аккулы, Теренколе, Павлодарском и Иртышском районах, Баянаульском нацпарке.

Ранее лесопатолог объяснял, что несмотря на полученный ущерб, лиственные растения могут восстановиться в течение вегетационного периода. После того как гусеницы объедают крону и превращаются в куколок, на деревьях появляются новые листья. Но если растения будут подвергаться набегам каждый год, то могут ослабнуть.









Фото: pavlodarnews.kz