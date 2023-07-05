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Нашествие гусениц испугало жителей СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
5 Июля 2023, 13:12
Нашествие гусениц испугало жителей СКО Фото: instagram.com/skopetro

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жителей нескольких сел в Северо-Казахстанской области испугали гусеницы, буквально облепляющие дома и растения. Специалисты филиала республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов заверили, что этот вредитель не относится к карантинным, и причин для паники нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с нашествием прожорливых гусениц сельчане разместили в социальных сетях.

В центре фитосанитарной диагностики пояснили, что это гусеницы лугового мотылька.

По словам главного агронома центра Зуры Кенжегалиевой, остатки коконов мотылька перезимовали и дали отрождение в Айыртауском, М.Жумабаева, Жамбылском и Мамлютском районах. Она отметила, что на посевах отрождения единичны, и серьезной экономической угрозы не представляют.

Сельчане могут самостоятельно протравить участки. В качестве превентивных мер – вовремя скашивать траву на придомовой территории.


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