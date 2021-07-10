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    11:08, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Наша задача - нарастить темпы роста экономики во втором полугодии - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости наращивания темпов роста экономики во втором полугодии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главная цель - ускорение темпа экономики и повышение благосостояния населения. Несмотря на пандемию и ограничительные меры, экономика страны за полгода выросла на 2,2 %. Это радует. В прошлом году валовый внутренний продукт снизился на 2,6 % из-за пандемии. Мы должны восстановить его как можно скорее», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе открытия расширенного заседания Правительства.

    «Оживление мировой экономики вкупе с принятыми антикризисными мерами и снижением карантинных ограничений способствовало восстановлению деловой активности. Наша задача - нарастить темпы роста экономики во втором полугодии», - добавил Глава государства.

    Под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева сегодня проходит расширенное заседание Правительства.

    Об итогах социально-экономического развития страны и планах до конца года доложит Премьер-Министр РК Аскар Мамин, о мерах денежно-кредитной политики расскажет председатель Национального банка Ерболат Досаев, об эпидемиологической ситуации и мерах по обеспечению занятости - заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тогжанов, также на расширенном заседании выступят акимы Мангистауской области, СКО и города Шымкента.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Астана Главная Экономика
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