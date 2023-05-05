Наша страна ведет многовекторную политику – заместитель министра обороны Султан Камалетдинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан во внешней политике придерживается многовекторности и поддерживает со всеми соседними странами дружеские отношения. Об этом заявил вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша страна ведет многовекторную политику. У нас с соседями границы все обозначены, подписаны. Мы не считаем ни одного из наших соседей потенциальным врагом. Мы - друзья. У нас добрососедские отношения», - сказал он в кулуарах Всеармейского совещания под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева.

Вице-министр подчеркнул, что на сегодня Вооруженные силы РК готовы выполнить возложенные на них задачи.

Ранее вице-министр обороны РК перечислил страны, в которых Казахстан закупает вооружение.

Напомним, в Астане проходит Всеармейское совещание под председательством Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи планируется рассмотреть вопросы военного строительства и воинской подготовки, а также технологической модернизации казахстанской армии.