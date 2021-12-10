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Наша страна уверенно движется вперед - Нурлан Нигматулин

10 Декабря 2021 11:33
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Наша страна уверенно движется вперед - Нурлан Нигматулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наша страна всегда открыта новым взглядам и идеям, сохраняя при этом свою национальную идентичность. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня современный мир переживает очередной период турбулентности. В целом, надо отметить, что пандемия коронавируса стала неким стресс-тестом для всех государств, в результате чего происходят тектонические сдвиги в мировой геополитической и геоэкономической системах, нарастает конфронтация между сверхдержавами», - сказал Нурлан Нигматулин, выступая на международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс», проходящей в Нур-Султане.

Однако, по словам Нурлана Нигмаутулина, наша страна осуществляет взвешенную и сбалансированную внутреннюю и внешнюю политику, уверенно движется вперед.

«Для уверенного движения в будущее Елбасы обратился к последующим поколениям казахстанцев с призывом беречь и приумножать достижения нашей независимости. Это обращение под названием «Семь столпов государственности» отражает такие глубокие смыслы, как независимость, единство и согласие, наша бескрайняя земля, наши традиции и национальная культура, стремления к знаниям и трудолюбию, а также прагматизм. Уверен, что эти ценности, обладающие силой созидательной энергии, позволят еще выше поднять флаг независимого Казахстана», - подчеркнул Н. Нигматулин.

«Хочу отметить, что наша страна всегда открыта новым взглядам и идеям, сохраняя при этом свою национальную идентичность. Сегодня эта конференция позволяет нам с вами не только обменяться уникальным опытом и мнениями, но и сообща генерировать универсальные механизмы решения проблем современности в условиях новой реальности», - обратился к участникам конференции.

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#Мажилис   #30 лет Независимости   #Нурлан Нигматулин  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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