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Наша страна твердо встала на рельсы прогресса практически во всех сферах – Глава государства

15 Декабря 2021 16:35
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Наша страна твердо встала на рельсы прогресса практически во всех сферах – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул масштабный прогресс страны за годы независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня кому-то может показаться, что успех нашей страны был предопределен. Но тогда, 30 лет тому назад стартовые условия у Казахстана были непростые, можно сказать, крайне сложные. Экономика находилась в глубочайшем кризисе, социальная сфера лежала на боку. Геополитическое положение и изолированность от мировых рынков также не добавляли оптимизма», - сказал Касым-Жомарт Токаев на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Независимости.

По словам Президента, протяженность границы не была юридически урегулирована.

«Сейчас можно с уверенностью сказать, что стратегические идеи Елбасы, его непоколебимая политическая воля позволили успешно преодолеть все эти неблагоприятные факторы и обеспечить устойчивое развитие Казахстана. С обретением независимости наша страна твердо встала на рельсы прогресса практически во всех сферах, будь то экономика, культура или общественно-политическая жизнь», - заключил Глава государства.

Напомним, в Нур-Султане началось торжественное мероприятие с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, посвященное 30-летию Независимости страны. В этом году народ Казахстана в 30-й раз отмечает День Независимости.

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#Президент Казахстана   #Нур-Султан   #30 лет Независимости  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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