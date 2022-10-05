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Наша страна проходит важный этап своей истории - Президент РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Октября 2022, 11:44
Наша страна проходит важный этап своей истории - Президент РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня наша страна проходит важный этап своей истории, который откроет новую политическую эпоху. Об этом заявил Президент РК на встрече с общественностью Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Результаты большого электорального цикла, в который мы вступили, создадут качественно новые условия для развития нашей страны. Закрепление нормы об однократном президентском сроке стало решительным шагом в укреплении подлинных демократических традиций в нашей стране. Эта новелла поставит мощный заслон попыткам монополизации власти и сформирует условия для появления новой волны способных, ответственных политиков. На базе обновленной Конституции будут перезапущены все ключевые политические институты, будет сформирована новая открытая и конкурентная экономическая система, работающая на благо всех граждан. Мы находимся только в начале большого пути», - отметил Глава государства.



Фото:t.me/bort_01




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