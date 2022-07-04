4 Июля 2022 16:12

Наша страна привержена развитию устойчивых связей с ЕС - Президент Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана подчеркнул важность личной встречи в Брюсселе в ноябре прошлого года и реализации достигнутых договоренностей.

Глава государства отметил, что Казахстан стал первой страной, подписавшей с Европейским Союзом Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое вывело наши отношения на новый уровень. Наша страна привержена развитию устойчивых связей с ЕС, самым крупным торговым партнером Казахстана.

В ходе беседы подробно обсуждались вопросы региональной и глобальной повестки дня. Собеседники выразили обеспокоенность по поводу обострения продовольственного кризиса.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность совместных усилий по оздоровлению международной ситуации, установлению доверительного диалога по самым актуальным проблемам.

«Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером», – заявил Глава государства.

Президент также призвал Европейский Союз к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут.

Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность и в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.

Глава государства подтвердил приверженность Казахстана усилиям международного сообщества по стабилизации в Афганистане и оказанию помощи этой стране.

В завершение беседы Президент Касым-Жомарт Токаев пригласил Шарля Мишеля посетить Казахстан с визитом.