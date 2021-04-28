Наша молодежь не ждет, когда ей принесут «золотую ложку» – член АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель РОО «Союз уйгурской молодежи Казахстана» Рустам Кайрыев выступил на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждое поколение видит в этой дате свой, особенный смысл. Для старшего поколения, стоявшего у истоков Независимости – это 30 лет выбора и преодолений, великого труда, определившего контуры нашего Казахстана. Для молодых людей – это история самостоятельной страны, которая на их памяти всегда была на карте мира. Для граждан свободного Казахстана важно понимать, что Независимость - это подвиг старшего поколения, который навсегда займет выдающееся место на страницах истории. А слова «Первый Президент» и «Независимость» всегда стоят рядом и стали синонимами», - сказал Рустам Кайрыев.

Он обратился к Елбасы.

«Вы не раз говорили, что самая большая ценность нашей страны - это люди, а ее главный капитал – это молодежь. В самые тяжелые времена Вы щедро инвестировали в будущее Казахстана – в новое поколение, и в каждой казахстанской семье на устах названия Ваших инвестиций - «Болашақ», «С дипломом в село», «Жасыл ел», «Серпін», «100 новых лиц Казахстана», и другие, которые решают три главных вопроса: качественное образование, стабильное трудоустройство, доступное жилье. А Касым-Жомарт Кемелевич продолжил вложения в молодежь - это Президентский молодежный кадровый резерв, множество акций и направлений развития в рамках национального проекта «Тәуелсіздік ұрпақтары» - все они стали огромным полем возможностей и социальных лифтов», - подчеркнул спикер.

По его словам, сегодня молодые казахстанцы начали покорять NASA, GOOGLE, Tesla, Boeing, где они занимают ключевые позиции как разработчики.

«Наша молодежь не ждет, когда ей принесут золотую ложку, она делает её сама и делится с другими, работы в Казахстане хватает для всех, главное не лениться. И самое главное – за 30 лет Независимости у нашей молодёжи возродилось историческое слово «қазақ», в его первоначальном смысле, это значит в каждом из нас живет дух свободы, дух патриотизма и дух независимости. За девять лет работы в Союзе уйгурской молодежи я вижу огромные сдвиги в стремлении жить одной судьбой с казахским народом наших уйгуров. Волонтерство уйгурской молодежи охватило более трех тысяч нуждающихся семей. Медали «Халық алғысы» мы носим в сердце. Казахстан – стал для нас той самой благодатной землей – жеруйық – где мы, уйгуры, интегрировались и стали частью единой нации», - заключил Р. Кайрыев.

Напомним, сегодня в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана. В ходе сессии Руководство Ассамблеей народа Казахстана Елбасы передал Касым-Жомарту Токаеву.