Наша молодежь должна быть готова к новому этапу развития государства – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам Президентского молодежного кадрового резерва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я рассматриваю вас как плеяду патриотов страны, которые поднимут нашу страну на новые высоты. Вы должны понимать, что самые масштабные трансформации в стране начинаются с малых изменений в конкретной отрасли, регионе, городе, ауле. Каждый на своем месте, независимо от занимаемой позиции, должен вносить свой собственный вклад в процесс обновления страны. Это станет началом вашей личной истории успеха, совокупность которых сформирует очередную страницу новых достижений нашей страны.

Вам предстоит продолжить строительство Казахстана в новых условиях. Но для этого нужны знания, компетенции. Без этого успехи на управленческой стезе невозможны. Процесс получения знаний не должен останавливаться с окончанием учебного заведения. По сути, вся жизнь - это и есть образование», - добавил Президент.

По словам Главы государства, чтобы сделать нашу страну процветающей и успешной, нужно много работать.

«Самодовольству не должно быть места. Мы должны стать трудолюбивой нацией. Не за горами тот час, когда и нынешнее поколение руководителей, в том числе и вы, придут к власти. Мы передадим вам бразды правления. Но вы должны быть готовы к тому, чтобы взять эти бразды правления государством. Вы должны обладать надлежащими компетенциями и знаниями. Наша молодежь должна быть готова к новому этапу развития государства», - заключил К. Токаев.