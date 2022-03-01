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Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов – Касым-Жомарт Токаев

1 Марта 2022 12:42
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Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию касательно санкционного противостояния между Западом и Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я провел серию рабочих совещаний в Совете безопасности, поставил конкретные задачи перед Правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния», - сказал Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XXII съезде партии.

По словам Президента, наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации.

«Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие вызовы и трудности. Их сложность нельзя преуменьшать. Но и преувеличивать тоже нельзя», - заключил Глава государства.

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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Экономика   #Безопасность   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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