Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов – Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию касательно санкционного противостояния между Западом и Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я провел серию рабочих совещаний в Совете безопасности, поставил конкретные задачи перед Правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния», - сказал Касым-Жомарт Токаев на внеочередном XXII съезде партии.
По словам Президента, наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации.
«Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие вызовы и трудности. Их сложность нельзя преуменьшать. Но и преувеличивать тоже нельзя», - заключил Глава государства.
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