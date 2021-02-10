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    11:50, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Наш жилой массив оказался заблокирован - застрявшие в грязи автомобили сняли на видео в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Застрявшие в грязи автомобили сняли на видео на одной из улиц Алматы. В акимате Наурызбайского района ответили на жалобы жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фото и видео застрявших в грязи внедорожников и легковушек появилось в Facebook.

    «Уже не знаем куда обращаться. Микрорайон «Тастыбулак» Наурызбайского района. Мы не имеем возможности выехать/выйти из домов, наш жилой массив оказался заблокирован из-за разрушенного дорожного полотна: повсюду открыты люки, провалы, неимоверное глиняное месиво, по которому ни ходить, ни ездить невозможно. Скорая, такси и личный автотранспорт не может проехать к жилым домам. Масса автомобилей повреждены после падения в ямы. Люди возвращаясь в темное время суток, рискуют упасть в открытые люки», - пожаловались жители.

    В акимате Наурызбайского района сообщили, что под председательством первого заместителя акима Алматы Ерлана Кожагапанова, с участием акима района, руководителей управлений энергетики, автомобильных дорог, «Алматы Су» и подрядной организации проведено выездное совещание по вопросам имеющихся проблем с дорогами после проложенных коммуникаций в мкр. Тастыбулак и Акжар.

    «Принято решение, что совместными усилиями будут приняты меры по организации работ по подсыпке улиц, вывозу грязи и грейдерованию дорожного полотна, будет увеличено количество спецтехники и дорожных рабочих. Уважаемые жители района, приносим извинения за временные неудобства, просим с пониманием отнестись к имеющейся ситуации! Приоритетная задача - это решение проблем с дефицитом воды и улучшению ее качества», - ответили в акимате.

    Ранее на грязные улицы и неасфальтированные дороги в микрорайоне Акжар пожаловался алматинец.


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