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Наш приоритет - защита прав потребителей финансовых услуг - МФЦА

4 Октября 2019 15:51
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Наш приоритет - защита прав потребителей финансовых услуг - МФЦА

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – И.о. генерального директора комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Мухтар Бубеев рассказал о международной неделе инвесторов, проходившей в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Международная неделя инвесторов ежегодно проводится под эгидой Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в 80 странах мира, казахстанским партнером мероприятия выступает МФЦА.

«Международная организация по регулированию ценных бумаг (IOSCO) объединяет порядка 125 регулирующих органов по всему миру. Она три года назад вышла с инициативой проводить ежегодно международную неделю инвесторов для того чтобы обучать розничных инвесторов, какие есть возможности на рынке и какие есть риски», - сказал М. Бубеев.

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг в прошлом году стал членом международной комиссии и присоединился к этой инициативе.

«Уже второй год проводим международную неделю инвесторов в Казахстане. 80 регуляторов по всему миру ежегодно обучают инвесторов, рассказывают им, какие есть перспективы, риски. В прошлом году мы сделали это в семи городах Казахстана. Охватили порядка 3,5 тысяч человек. Встречались с академическими и деловыми кругами для того чтобы рассказать им, какие есть возможности, перспективы в МФЦА, какие есть возможности на рынке ценных бумаг», - добавил он.

Он отметил, что комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг является независимым регулятором внутри международного финансового центра. Он разрабатывает правила работы финансовой организации МФЦА, лицензирует, надзирает и регистрирует всех участников.

«Мы являемся ключевым органом, с которыми взаимодействуют финансовые организации, и для нас защита прав потребителей финансовых услуг является одним из приоритетов», - заявил М. Бубеев

В этом году форум также пройдет в Петропавловске, Актау, Караганде, Нур-Султане. Недавно он прошел в Туркестане.

Ранее управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов отметил, что свыше 250 компаний из 26 стран мира пользуются услугами МФЦА.

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Ключевые слова: Алматы, Экономика, МФЦА - фин. центр "Астана",
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Автор:

Еламан Турысбеков

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