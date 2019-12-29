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Наш народ еще раз показал свою сплоченность и готовность помочь ближнему - Президент РК
29 Декабря 2019 11:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность казахстанцам за сплоченность и готовность помочь, проявленные после крушения самолета под Алматы, передает МИА «Казинформ».
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«Благодарю жителей посёлка Гульдала Алматинской области, которые в трудную минуту оказали помощь службам спасения. Они готовили еду, разносили горячий чай. Большое спасибо донорам-алматинцам. Наш народ ещё раз показал свою сплоченность и готовность всегда помочь ближнему», - написал Глава государства в Twitter.
— inform.kz inform.kz
Ключевые слова: Президент Казахстана, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
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