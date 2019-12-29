Наш народ еще раз показал свою сплоченность и готовность помочь ближнему - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность казахстанцам за сплоченность и готовность помочь, проявленные после крушения самолета под Алматы, передает МИА «Казинформ».

«Благодарю жителей посёлка Гульдала Алматинской области, которые в трудную минуту оказали помощь службам спасения. Они готовили еду, разносили горячий чай. Большое спасибо донорам-алматинцам. Наш народ ещё раз показал свою сплоченность и готовность всегда помочь ближнему», - написал Глава государства в Twitter.