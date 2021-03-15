Населенные пункты Байдибекского района обеспечивают природным газом

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В населенные пункты Таскудук и Боралдай Байдибекского района Туркестанской области подвели газопровод, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В двух селах проживают более 600 семей. Аким района Ержигит Шарипбеков разделил радость жителей сел. По его словам, в соответствии с программой комплексного развития Туркестанской области до 2025 года долю обеспечения природным газом населенных пунктов Байдибекского района планируется довести до 92,3%.

«За годы независимости в регионе, в том числе и в нашем районе, проведена большая работа. В эксплуатацию вводятся различные объекты, в том числе в сфере газоснабжения. Сегодня мы стали свидетелями еще одного радостного события, газ подведен в населенные пункты Таскудык и Боралдай», - сказал аким района.

Напомним, в Байдибекском районе в 2015 году было начато строительство магистрального газопровода «Бейнеу – Шымкент», в ноябре голубым топливом уже начали пользоваться жители районного центра Шаян. В конце прошлого года к природному газу подключили еще два села. Сегодня 10 сел района, включая Таскудык и Боралдай, имеют доступ к природному газу.

Вместе с тем в настоящее время завершено строительство внутренних газовых сетей в шести населенных пунктах. После подачи газа еще в один населенный пункт и полного завершения работ по строительству подводящих и внутренних газовых сетей, жители семи населенных пунктов смогут получить доступ к голубому топливу.

Кроме того, государственную экспертизу проходит ПСД 13 населенных пунктов. Также разрабатываются архитектурно-планировочные задания по восьми населенным пунктам.