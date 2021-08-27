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Население Жамбылской области призвали не поддаваться панике

27 Августа 2021 00:08
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Население Жамбылской области призвали не поддаваться панике

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Последствия взрывов на воинских складах ликвидируют в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним , Министерство обороны РК опубликовало официальный комментарий, в котором сказано, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошли возгорание возле одного из складов и в результате пожара взрыв неустановленных предметов. Причины возгорания устанавливаются. К месту происшествия направлена комиссия Министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.

Пожар и последующие взрывы склада боеприпасов инженерно-саперной бригады воинской части №28349 МО РК произошли в одном километре от села Кайнар Жанатурмысского сельского округа и в 30-ти километрах от Тараза, где сильно слышны взрывы.

В данный момент производится эвакуация военного городка войсковой части и населения близлежащих поселков. Эвакуируется население близлежащих сел Базарбай, Учбулак, Жанатурмыс, и более отдаленных Сарыкемер и других. С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

Перед населением выступил заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

Принимаются все меры по ликвидации ЧС, сказал он.

«Не следует паниковать, лучше оставаться на своих местах. Сейчас работы затруднены тем, что пожар еще не закончился, как вы сами видите, - сказал Даулет Карибек. – Идут взрывы, поэтому пожарные не могут близко подойти. Погибших нет. Просьба не поддаваться панике и не распускать неверные сведения об эвакуации и не подходить близко к окнам».

По сигналу тревоги поднят весь личный состав департамента полиции области в количестве 300 человек и личный состав в/ч 5513 в количестве 520 человек. На место происшествия направлены сотрудники бригады скорой медицинской помощи 15 расчетов, сотрудники ДЧС - 15 расчетов.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 23.30 в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.



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#Жамбылская область   #Происшествия   #Взрыв   #Пожар   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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Автор:

Галина Скрипник

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