Население Узбекистана превысило 36 миллионов человек

9 Декабря 2022, 21:45

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Постоянное население Узбекистана превысило 36 миллионов человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, численность постоянного населения Республики Узбекистан по состоянию на 9 декабря 2022 года составило 36 001 301 человек.

В республике проживает 18,1 млн мужчин и 17,9 млн женщин. В ноябре 2022 года в органах ЗАГС по республике зарегистрировано 83 197 новорожденных. Этот показатель увеличился на 5 377 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В ведомстве добавили, что на данный момент Республика Узбекистан занимает 41-е место по численности населения в мире.

Ране сообщалось, что по прогнозам Института прогнозирования и макроэкономических исследований Республики Узбекистан, с учетом высоких показателей рождаемости, население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек.

Фото: foturist-ru.livejournal.com