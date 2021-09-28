Население стало больше верить социальным сетям, чем официальным СМИ – представитель ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Население стало больше верить социальным сетям, чем официальным СМИ. Такое мнение высказала представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро на ежегодном форуме Astana Media Week в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы около двух лет живем в период пандемии. С самого начала было ясно, что это угроза, которая требует объединенных усилий, особых методов. И сейчас государства стараются решить вопросы с доставкой вакцин и с деятельностью «антиваксеров» в мире», – сказала Т. Рибейро.

По ее словам, необходимо дать соответствующую оценку роли социальных сетей. Потому что, по сравнению с 2020 годом, количество пользователей соцсетей увеличилось на 13% – на 2,4 млрд человек. Многие люди получили доступ к информации о коронавирусе через интернет.

«Также интернет важен для свободы слова и развития цифровых СМИ. С другой стороны, становится ясным, что население больше доверяет социальным сетям, чем официальным СМИ. А в соцсетях высока опасность появления фейковых новостей. Для нас всех важно дать ответ на различные формы этого явления, внести вклад в журналистскую сферу. И это также большая опасность для общества и для представителей этой уважаемой профессии», – подчеркнула Т. Рибейро.