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Население Нур-Султана приближается к коллективному иммунитету

10 Февраля 2022 15:33
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Население Нур-Султана приближается к коллективному иммунитету

НУР-СУЛТАН. КАЗНФОРМ – Главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова назвала причины снижения заболеваемости коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Снижение заболеваемости в городе, прежде всего, связано с приближением населения к коллективному иммунитету, то есть, с большим процентом вакцинированных жителей и переболевших – тех, у кого есть иммунитет», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

Она привела соответствующую статистику.

«По городу в настоящее время количество вакцинированных по 1 компоненту 503 967 человек, по 2 компоненту - 471 619 человек. Из числа подлежащих ревакцинировано 73 885 или 30,2 % человек», - заключила санврач.

Ранее Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации в столице.

«В связи с высоким подъемом заболеваемости в начале года, было проведено секвенирование 51 ПЦР-положительных проб от больных, в результате которых штамм «омикрон» выявлен более чем у 70,6 % заболевших коронавирусом астанчан, на штамм «дельта» приходится 29,4%. Таким образом, в столице доминирует циркуляция омикрон-штамма», - сказала врач.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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