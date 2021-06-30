Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Население не должно разочаровываться в тех людях, за кого они отдали голос - депутат

Автор:  
Арайлым Мұрат
30 Июня 2021, 17:39
Население не должно разочаровываться в тех людях, за кого они отдали голос - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат районного маслихата от Акмолинской области от партии «Ауыл» Сергей Швецов поделился мнением о том, чего стоит ожидать от предстоящих выборов акимов сельских округов. По его словам, население не должно разочаровываться в тех людях, за кого они отдали голос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в Казахстане будут проводиться прямые выборы акимов сельского округа. Думаю, что это хорошее новшество для населения, потому как люди сами будут выбирать кандидата в акимы. Надеемся, что пройдут хорошие позитивные выборы, народ будет избирать достойных. То есть, человек, которого выберут, должен достойно работать на своем посту», - считает депутат.

По его словам, кандидаты в акимы должны владеть информацией о том регионе, в который будут избираться.

«Конечно же, должны быть необходимые знания и навыки. Человек должен осознавать, что его выбирают на довольно ответственную должность. При этом он должен быть коммуникабельным, ответственным, чтобы население не разочаровалось в тех людях, за кого они отдали голос», - сказал Сергей Швецов.

В ходе телефонной беседы с корреспондентом МИА «Казинформ» он рассказал, какое участие примут в предстоящих выборах депутаты.

«Конечно же, мы обязательно будем участвовать в процессе, наблюдать за тем, как будут проходить выборы, кого выбирают, достойны ли кандидаты. Будем интересоваться мнением людей, все моменты постараемся фиксировать, чтобы понимать картину проходящих выборов», - добавил Сергей Швецов.

Напомним, 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.

Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Отметим, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории.


Выборы   Выборы-2021   Выборы акимов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом