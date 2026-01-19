Население Китая сократилось на 3,39 млн человек

Численность населения снизилась четвертый год подряд.

В 2025 году в стране было зарегистрировано 7,92 млн рождений при 11,31 млн смертей. Коэффициент естественного прироста населения составил минус 2,41 на 1000 человек, что указывает на продолжающееся демографическое сжатие.

В гендерной структуре населения по-прежнему сохраняется преобладание мужского пола. На 716,85 млн мужчин приходится 688,04 млн женщин. Соотношение полов составило 104,19 к 100 соответственно.

В возрастном разрезе численность населения от 16 до 59 лет оценивается в 851,36 млн человек, что соответствует 60,6% от общего показателя. Число лиц в возрасте 60 лет и старше достигло 323,38 млн (23,0%), из которых 223,65 млн человек (15,9%) составляют граждане старше 65 лет.

Напомним, Китай перестал быть самой населенной страной мира в 2023 году, уступив лидерство Индии.

Ранее сообщалось, что население Китая сократилось почти на 1,4 млн человек.