    15:43, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Население Китая сократилось на 3,39 млн человек

    На конец 2025 года численность населения Китая уменьшилась на 3,39 млн человек и составила 1,404 млрд. Соответствующие данные приведены Национальным бюро статистики КНР, передает собственный корреспондент Kazinform.  

    Фото: Xinhua

    Численность населения снизилась четвертый год подряд.

    В 2025 году в стране было зарегистрировано 7,92 млн рождений при 11,31 млн смертей. Коэффициент естественного прироста населения составил минус 2,41 на 1000 человек, что указывает на продолжающееся демографическое сжатие.

    В гендерной структуре населения по-прежнему сохраняется преобладание мужского пола. На 716,85 млн мужчин приходится 688,04 млн женщин. Соотношение полов составило 104,19 к 100 соответственно.

    В возрастном разрезе численность населения от 16 до 59 лет оценивается в 851,36 млн человек, что соответствует 60,6% от общего показателя. Число лиц в возрасте 60 лет и старше достигло 323,38 млн (23,0%), из которых 223,65 млн человек (15,9%) составляют граждане старше 65 лет.

    Напомним, Китай перестал быть самой населенной страной мира в 2023 году, уступив лидерство Индии.

    Ранее сообщалось, что население Китая сократилось почти на 1,4 млн человек.

