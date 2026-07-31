Население Дубая превысило 4,58 миллиона человек

Численность населения Дубая к концу 2025 года достигла 4,58 млн человек, увеличившись за год примерно на 332 тысячи, или на 7,5%, передает агентство Kazinform со ссылкой на WAM .

Темпы роста населения на уровне 7,5% стали одними из самых высоких в истории Дубая.

С учетом временно прибывающих на работу и в туристических целях среднее число людей, находящихся в эмирате в дневное время, достигает 6,392 млн.

Данные были представлены одновременно с утверждением проекта переписи населения и мониторинга демографического роста в режиме реального времени.

Рост населения отражает динамику экономики Дубая. В 2025 году реальный валовой внутренний продукт эмирата увеличился на 5,4%. За этот же период Дубай посетили 19,6 млн иностранных туристов, а пассажиропоток его аэропортов составил около 96 млн человек.

Ежедневно в Дубай прибывают многочисленные работники и посетители из других эмиратов и стран. В часы пик число находящихся в городе людей возрастает до 6,392 млн. Более 1,812 млн из них временно приезжают на работу, учебу, отдых или за покупками.

Эти данные будут учитываться при планировании транспортной и инженерной инфраструктуры, жилья, образовательных учреждений, медицинских организаций и государственных услуг.

Ранее сообщалось, что водительские права Казахстана будут действовать в ОАЭ с 25 июля.