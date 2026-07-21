Население Азербайджана превысило 10 млн человек

В январе–мае 2026 года численность населения Азербайджана увеличилась на 9287 человек, или 0,1 процента, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

По состоянию на 1 июня численность населения страны составила 10 млн 271 тыс. 638 человек.

По данным ведомства, 54,3 процента населения страны проживает в городах, а 45,7 процента — в сельской местности. В гендерной структуре населения мужчины составляют 49,8 процента, женщины — 50,2 процента.

По сравнению с прошлым годом количество браков снизилась с 4,7 до 3,6 на 1 000 жителей, количество разводов — с 2 до 1,9. За указанный период в Азербайджане зарегистрировали 15 107 браков и 8 087 разводов.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане состоялся XIII Всемирный форум городов, впервые проходящий на Южном Кавказе.

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