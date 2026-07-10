На саммите «ИИ во благо» определили победителей проектов
В четверг в швейцарской Женеве продолжился Глобальный саммит «ИИ во благо» (AI for Good Global Summit 2026), организованный Международным союзом электросвязи (МСЭ) ООН, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В третий день мероприятия объявлены победители престижных конкурсов ООН в сфере искусственного интеллекта.
Главный приз AI for Good Innovation Factory 2026 завоевал проект Nearpays из Нигерии.
Это платформа искусственного интеллекта, которая превращает обычные смартфоны в терминалы для приема платежей, помогая малому бизнесу и неформальным торговцам в Африке. Музыкант и филантроп will.i.am, выступивший специальным гостем, вручил дополнительные призы всем трем финалистам, увеличив награду победителя до 40 тысяч долларов США.
Победителем AI for Good Film Festival 2026 стал короткометражный фильм Plastic Erosion (Китай). Из более чем 1300 заявок жюри отметило работу режиссеров Yifei Li и Zheng Bao за яркий визуальный рассказ о пластиковом загрязнении океанов. Второе место занял фильм UTILITY (Япония), третье — The Homo Sapiens Family (Таиланд).
На гала-ужине накануне были объявлены лауреаты AI for Good Impact Awards 2026. В категории AI for People победила платформа ReadBuddy (Нигерия) — инструмент для обучения чтению детей в регионах без стабильного интернета.
В категории AI for Planet наградили проект Happywhale, использующий ИИ для идентификации китов и дельфинов по фото.
Победителем в категории AI for Prosperity стала Ramona AI (Латинская Америка), которая помогает бороться с торговлей людьми через анализ вакансий и проверку алгоритмов найма на дискриминацию.
Сегодня в «Молодежной зоне» (Youth Zone) также прошел Girls in ICT Day — специальная программа для девочек 8–12 лет с практическими занятиями в сфере ИИ и STEM.
«Цифровая неделя» ООН продлится до 10 июля, и собрала более тысячи спикеров, а также став ключевой глобальной площадкой для обсуждения этичных стандартов искусственного интеллекта и его применения в интересах устойчивого развития.
Одним из главных событий стало официальное объявление о создании AI for Good Global Commission. Инициативу представили президент Руанды Пол Кагаме, председатель и CEO Salesforce Марк Бениофф и Генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин.
Впервые Казахстан вошел в состав данной Комиссии. Орган объединил более 40 учредителей — глав государств, руководителей крупнейших компаний и агентств ООН. Ее цель — разработать практические пути расширения доступа к искусственному интеллекту, укрепления доверия к технологиям и ускорения их применения для решения глобальных вызовов.