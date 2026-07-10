На саммите «ИИ во благо» определили победителей проектов

В четверг в швейцарской Женеве продолжился Глобальный саммит «ИИ во благо» (AI for Good Global Summit 2026), организованный Международным союзом электросвязи (МСЭ) ООН, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В третий день мероприятия объявлены победители престижных конкурсов ООН в сфере искусственного интеллекта.

Главный приз AI for Good Innovation Factory 2026 завоевал проект Nearpays из Нигерии.

Это платформа искусственного интеллекта, которая превращает обычные смартфоны в терминалы для приема платежей, помогая малому бизнесу и неформальным торговцам в Африке. Музыкант и филантроп will.i.am, выступивший специальным гостем, вручил дополнительные призы всем трем финалистам, увеличив награду победителя до 40 тысяч долларов США.

Фото: linkedin.com / @ai-for-good

Победителем AI for Good Film Festival 2026 стал короткометражный фильм Plastic Erosion (Китай). Из более чем 1300 заявок жюри отметило работу режиссеров Yifei Li и Zheng Bao за яркий визуальный рассказ о пластиковом загрязнении океанов. Второе место занял фильм UTILITY (Япония), третье — The Homo Sapiens Family (Таиланд).

На гала-ужине накануне были объявлены лауреаты AI for Good Impact Awards 2026. В категории AI for People победила платформа ReadBuddy (Нигерия) — инструмент для обучения чтению детей в регионах без стабильного интернета.

В категории AI for Planet наградили проект Happywhale, использующий ИИ для идентификации китов и дельфинов по фото.

Победителем в категории AI for Prosperity стала Ramona AI (Латинская Америка), которая помогает бороться с торговлей людьми через анализ вакансий и проверку алгоритмов найма на дискриминацию.

Сегодня в «Молодежной зоне» (Youth Zone) также прошел Girls in ICT Day — специальная программа для девочек 8–12 лет с практическими занятиями в сфере ИИ и STEM.

«Цифровая неделя» ООН продлится до 10 июля, и собрала более тысячи спикеров, а также став ключевой глобальной площадкой для обсуждения этичных стандартов искусственного интеллекта и его применения в интересах устойчивого развития.

Одним из главных событий стало официальное объявление о создании AI for Good Global Commission. Инициативу представили президент Руанды Пол Кагаме, председатель и CEO Salesforce Марк Бениофф и Генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин.

Впервые Казахстан вошел в состав данной Комиссии. Орган объединил более 40 учредителей — глав государств, руководителей крупнейших компаний и агентств ООН. Ее цель — разработать практические пути расширения доступа к искусственному интеллекту, укрепления доверия к технологиям и ускорения их применения для решения глобальных вызовов.