Казахстан вошел в число учредителей международной комиссии по ИИ AI for Good

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев вошёл в число учредительных членов (Founding Members) новой высокоуровневой международной платформы AI for Good Global Commission, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Женевы.

Такое решение было объявлено сегодня в рамках Комиссии Международного союза электросвязи (МСЭ).

Комиссия создана под эгидой МСЭ и объединяет более 40 учредительных членов — глав государств и правительств, руководителей ведущих мировых компаний и глав учреждений ООН.

Её сопредседателями выступают президент Руанды Поль Кагаме и председатель и генеральный директор компании Salesforce Марк Бениофф, а функции заместителя председателя выполняет генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин.

Комиссия призвана укреплять доверие к технологиям искусственного интеллекта, расширять доступ к его возможностям и продвигать ответственные, человеко-ориентированные подходы, опираясь на опыт Broadband Commission for Sustainable Development.

В состав комиссии вошли, в частности, президенты Эстонии и Исландии, руководители компаний Amazon, Microsoft, NVIDIA, Google, Anthropic и Salesforce, а также генеральные директора ЮНЕСКО, ВОИС и ВТО.

Первое очное заседание комиссии проходит 8 июля 2026 года в Женеве в рамках Глобального саммита AI for Good.

Во вторник глава Всемирного союза электросвязи Д.Богдан-Мартин посетила казахстанский стенд, посвященный развитию ИИ в нашей стране, и который развернут в эти дни в рамках «цифровой недели» в Женеве.