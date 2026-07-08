Казахстан открыл национальный павильон на саммите ООН по искусственному интеллекту

На Глобальном саммите AI for Good Global Summit 2026 в Женеве открылся национальный павильон Казахстана под лозунгом «Казахстан – хаб ИИ и цифровых технологий Евразии» (Kazakhstan – AI and Digital Hub of Eurasia), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Павильон, расположенный в выставочном центре Palexpo, представляет цифровую экосистему страны — результат цифровой трансформации, которую Казахстан проводит уже более 25 лет. Экспозиция разделена на три тематические зоны.

«Innovation Cluster»

Стенд представляет Astana Hub как крупнейший инновационный кластер Казахстана. Его основное преимущество для резидентов — нулевой налоговый режим (0%). Также представлены виза цифрового кочевника, программа резидентства для цифровых кочевников, упрощенные визовый и трудовой режимы, а также рабочие и жилые пространства для резидентов.

«GovTech»

Стенд, подготовленный Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с Национальным суперкомпьютерным кластером, демонстрирует архитектуру государственных цифровых сервисов «от данных до ИИ» (data-driven GovTech, AI empowered).

На панели представлены следующие показатели:

группа A в Индексе зрелости GovTech Всемирного банка;

24-е место в Индексе развития электронного правительства ООН;

1-е место проекта Smart Data Ulttyq как лучшего аналитического проекта в сфере больших данных;

более 1 300 государственных услуг в онлайн-формате;

более 450 ИИ-агентов на Национальной платформе искусственного интеллекта;

120 интегрированных государственных баз данных.

Фото: Kazinform

«Data Center Valley»

Стенд компании KT-TELECOM представляет проект Data Center Valley как готовую к гипермасштабированию платформу ИИ-инфраструктуры Казахстана — проект мощностью до одного гигаватта, расположенный рядом с одним из крупнейших энергетических узлов страны.

Согласно официальному списку экспонентов AI for Good Global Summit 2026, павильон Казахстана зарегистрирован в разделе Kazakhstan Pavilion с участием Astana Hub (Autonomous Cluster Fund) и KT-TELECOM LLP.

Национальный павильон посетила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (ITU) Дорин Богдан-Мартин.

Международный союз электросвязи (МСЭ/ITU) — специализированное учреждение ООН в области информационно-коммуникационных технологий. Это старейшая международная межправительственная организация, основанная в 1865 году как Международный телеграфный союз. Ее штаб-квартира находится в Женеве.

Дорин Богдан-Мартин отметила, что между ITU и Казахстаном развивается сотрудничество в сфере управления искусственным интеллектом и других цифровых направлений.

— Мы рады, что на этой «цифровой неделе» ООН в Женеве вместе с нами находится заместитель Премьер-министра Республики Казахстан — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев. Национальный павильон Казахстана на этой выставке — еще одно подтверждение того, что мы укрепляем сотрудничество по всем цифровым вопросам, — сказала Дорин Богдан-Мартин.

По индексу развития электронного правительства ООН, Казахстан занимает 24-е место в мире и входит в топ-10 стран по индексу онлайн-услуг. Сегодня около 93% государственных услуг предоставляется гражданам и предпринимателям через единое мобильное суперприложение — бесплатно и без исключений.