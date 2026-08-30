NASA запускает новый телескоп для изучения темной материи и экзопланет

NASA готовится к запуску нового космического телескопа Nancy Grace Roman, который поможет ученым исследовать темную материю и темную энергию, изучать экзопланеты и проверять теории гравитации на масштабах Вселенной, передает Kazinform со ссылкой на ВВС .

Запуск телескопа намечен на 30 августа с Космического центра имени Кеннеди во Флориде. На орбиту его выведет ракета Falcon Heavy компании SpaceX. Миссия стартует примерно на девять месяцев раньше первоначально запланированного срока.

Телескоп назван в честь Нэнси Грейс Роман — первого главного астронома NASA, которую называют «матерью Хаббла» за ее роль в создании программы космического телескопа. «Роман» станет одной из флагманских астрофизических обсерваторий агентства.

После запуска телескоп направится к точке Лагранжа L2 примерно в 1,5 млн км от Земли. Там уже работает космический телескоп «Джеймс Уэбб».

Главное преимущество «Романа» — значительно более широкий обзор неба. Его зеркало имеет диаметр 2,4 метра, как у «Хаббла», однако поле зрения нового телескопа примерно в 100 раз больше. Это позволит ему быстро исследовать огромные участки космоса и получить данные о миллиардах галактик.

Фото: NASA

Ученые рассчитывают с помощью «Романа» лучше понять природу темной энергии — загадочного явления, связанного с ускоренным расширением Вселенной, — и темной материи, которая проявляет себя прежде всего через гравитационное воздействие на видимую материю.

Телескоп также проведет масштабную перепись планетных систем и, как ожидается, обнаружит тысячи новых экзопланет. Кроме того, наблюдения позволят исследовать формирование и эволюцию галактик и проверить, насколько точно современные теории описывают гравитацию на космологических расстояниях.

Основная научная миссия «Романа» рассчитана на пять лет. Телескоп станет следующим крупным космическим инструментом NASA после «Хаббла» и «Джеймса Уэбба», расширив возможности наблюдения за Вселенной.

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