    12:35, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    NASA в прямом эфире покажет изображения межзвездного объекта 3I/ATLAS

    Комета является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС

    NASA поделится изображениями межзвездного объекта 3I/ATLAS
    Фото: ТАСС

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) представит новые фотографии межзвездной кометы 3I/ATLAS во время открытой пресс-конференции 19 ноября.

    — NASA проведет прямую трансляцию в 15:00 по восточному времени в среду, 19 ноября, где поделится изображениями межзвездной кометы 3I/ATLAS, собранными в ходе миссий агентства, — говорится в опубликованном на сайте управления сообщении.

    По времени Астаны прямая трансляция начнется в 01:00 ночи 20 ноября. 

    3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым — комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.

    Комета 3I/ATLAS 29 октября прошла перигелий — ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. Как полагают астрономы, объект не может принадлежать нашей Солнечной системе, а прилетел от других звездных систем и является третьим межзвездным объектом, открытым астрономами за всю историю наблюдений. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

