NASA предупредило о приближении к Земле опасного астероида

НЬЮ-ЙОРК. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле потенциального опасного астероида. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».



Сближение объекта с Землей произойдет 23 августа. В этот день на расстоянии примерно в 6 млн км от планеты пролетит астероид 6037 (1988 EG). Его диаметр составляет от 430 до 960 метров, а скорость — 14,25 км в секунду.

Согласно прогнозу, минимальное расстояние между планетой и небесным телом составит почти 6,1 млн км.

Астероид 6037 (1988 EG) причислен к числу потенциально опасных. В эту категорию входят астрономические объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 млн км (до 0,05 астрономической единицы).

В июле астероид размером с 20-этажное здание пролетел совсем рядом с Землей, а астрономы заметили его только через два дня.