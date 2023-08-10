Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

NASA предупредило о приближении к Земле опасного астероида

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Августа 2023, 05:28
NASA предупредило о приближении к Земле опасного астероида Фото: aa.com.tr

НЬЮ-ЙОРК. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле потенциального опасного астероида. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Сближение объекта с Землей произойдет 23 августа. В этот день на расстоянии примерно в 6 млн км от планеты пролетит астероид 6037 (1988 EG). Его диаметр составляет от 430 до 960 метров, а скорость — 14,25 км в секунду.

Согласно прогнозу, минимальное расстояние между планетой и небесным телом составит почти 6,1 млн км.

Астероид 6037 (1988 EG) причислен к числу потенциально опасных. В эту категорию входят астрономические объекты, которые пересекают орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 млн км (до 0,05 астрономической единицы).

В июле астероид размером с 20-этажное здание пролетел совсем рядом с Землей, а астрономы заметили его только через два дня.


Освоение космоса   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно