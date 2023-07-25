Астероид размером с 20-этажное здание пролетел рядом с Землей незамеченным

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - На прошлой неделе астероид размером с 20-этажное здание пролетел совсем рядом с Землей, а астрономы заметили его только через два дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на LiveScience.

По данным НАСА, пролетевший рядом с нашей планетой примерно на четверти расстояния между Землей и Луной, астероид теперь получил название 2023 NT1. Гигантский камень шириной примерно 60 метров пролетел мимо нашей планеты 13 июля, двигаясь со скоростью 86 000 км/ч. Однако из-за того, что астероид летел к Земле со стороны Солнца, сияние нашей звезды ослепляло телескопы, наблюдавшие за его приближением еще долгое время после того, как он пролетел.

Астрономы не замечали астероида размером со здание до 15 июля, когда наконец телескоп в Южной Африке, предназначенный для обнаружения подобных явлений, не заметил гигантский объект, покидавший пространство рядом с нашей планетой.

По данным Центра малых планет Международного астрономического союза, вскоре после этого астероид заметили более дюжины других телескопов.

Несмотря на такое неожиданное появление, астероид 2023 NT1 недостаточно велик, чтобы считаться потенциально опасным объектом; после расчета траектории астероида на следующее десятилетие астрономы утверждают, что неминуемого риска столкновения нет. Фактически, недавние исследования показывают, что Земля защищена от астероидов — по крайней мере, от крупных, вызывающих вымирание — в течение следующих 1 000 лет.

В 2013 году астероид длиной примерно 18 м следовал по тому же пути сквозь солнечные блики и остался незамеченным, прежде чем взорваться в небе над Челябинском. Взрыв вызвал ударную волну, которая повредила здания и разбила стекла на километры вокруг, в результате чего почти 1 500 человек получили ранения (никто не погиб).

Ученые внимательно следят за более чем 31 000 известных околоземных астероидов, они хорошо осведомлены об опасностях, связанных с солнечной слепой зоной. Чтобы устранить эту угрозу, Европейское космическое агентство работает над миссией NEOMIR. Спутник, запуск которого запланирован на 2030 год, будет вращаться между Землей и Солнцем для обнаружения больших астероидов, скрытых в сиянии нашей звезды.