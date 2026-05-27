NASA планирует три беспилотные миссии на Луну в этом году

NASA объявило о планах по запуску трех беспилотных миссий на Луну в конце этого года, которые станут первыми шагами к строительству постоянной лунной базы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Миссии будут проводиться с помощью роботов. Космическое агентство планирует исследовать места на южном полюсе Луны, собрать научные данные, протестировать технологии и подготовиться к возвращению астронавтов на поверхность Луны.

Первая миссия «Moon Base 1» («Лунная база 1») станет первой в истории частной миссией по высадке на Луну. Компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, должна сыграть ключевую роль в этой миссии. NASA заключило с компанией контракт на доставку двух научных и технологических грузов на Луну с помощью лунного посадочного модуля.

В рамках миссии «Moon Base 2» посадочный модуль, созданный компанией Astrobotic из Пенсильвании, доставит на поверхность Луны более 450 кг груза и луноход.

Миссия «Moon Base 3» будет носить научный характер. В рамках проекта планируется изучение «лунных вихрей». Также будут доставлены грузы от Европейского космического агентства и космического агентства Южной Кореи.

Руководитель программы лунной базы NASA Карлос Гарсия-Галан сообщил, что все три полета в этом году являются частью первого этапа долгосрочного плана NASA по созданию базы на Луне, который продлится до 2029 года и предусматривает 25 запусков и 21 высадку без экипажей на Луне с доставкой 4 тонн грузов.

На втором этапе, с 2029 по 2032 год, NASA планирует построить на Луне полупостоянные сооружения, которые позволят в будущем заселить спутник.

На третьем этапе, который начнется в 2032 году, агентство планирует обеспечить постоянное присутствие людей на поверхности Луны, которые будут регулярно сменяться, а на спутнике Земли будет вестись непрерывная деятельность.

Во вторник, 26 мая, NASA объявило о выделении грантов по 220 млн долларов частным аэрокосмическим компаниям Astrolab из Калифорнии и Lunar Outpost из Колорадо на разработку луноходов, которые смогут работать автономно и в конечном итоге использоваться астронавтами на поверхности Луны.

Кроме того, компания Firefly Aerospace со штаб-квартирой в Техасе выиграла контракт на 75 млн долларов на создание четырех дронов для исследования интересных объектов на южном полюсе Луны.

