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NASA перенесло запуск корабля к Луне на неопределенный срок

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Сентября 2022, 09:29
NASA перенесло запуск корабля к Луне на неопределенный срок

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Очередная попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне, которая планировалась на 27 сентября, отложена на неопределенный срок из-за погодных условий. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«На основе прогнозов наших партнеров в Национальном центре по наблюдению за ураганами и в Космических силах США мы приняли решение перенести запуск с 27 сентября», - говорится в сообщении.

Решение принято в связи с тем, что на Флориду, откуда должен производиться запуск, надвигается тропический шторм «Иэн».

NASA предприняло попытки осуществить запуск Orion 29 августа и 3 сентября. Оба раза полет отменялся после обнаружения утечки водорода при заправке ракеты. Специалисты NASA считают, что утечки происходили из-за проблем с заправочным оборудованием, а не самой ракетой, так что препятствий для полета нет.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.


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