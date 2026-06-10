NASA объявило имена астронавтов для миссии «Артемида-III»

Космическое агентство NASA назвало имена четырех астронавтов, которые отправятся на околоземную орбиту для испытаний лунных посадочных модулей в рамках миссии «Артемида-III», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NASA.

В следующем году Рэнди Бресник (командир), Лука Пармитано (пилот), Фрэнк Рубио и Андре Дуглас (специалисты миссии) отправятся на околоземную орбиту для тестирования двух коммерческих лунных посадочных модулей. Астронавт NASA Боб Хайнс был назначен запасным членом экипажа.

В рамках программы «Артемида-III» ракета SLS (Space Launch System) агентства NASA выведет космический корабль «Орион» с экипажем на борту на низкую околоземную орбиту из Космического центра Кеннеди во Флориде. После проверки систем «Ориона» космический корабль впервые продемонстрирует возможности сближения и стыковки с тестовыми версиями одной или обеих американских коммерческих систем посадки с человеком, разрабатываемых компаниями Blue Origin и SpaceX.

Blue Origin разрабатывает лунную версию своего посадочного модуля Blue Moon для пилотируемых полётов, а SpaceX — лунный космический корабль Starship для пилотируемых полётов. Обе компании создают испытательные образцы для миссии «Артемида-III».

После успешной стыковки с Blue Moon и Starship, «Орион» с экипажем отстыкуется и вернется на Землю. Экипаж пробудет в космосе около двух недель.

Для Бресника это будет уже третья космическая миссия. Он был отобран NASA в 2004 году в качестве кандидата в астронавты. Полковник морской пехоты США в отставке, он налетал более 7000 часов на 95 типах самолетов и является членом Общества летчиков-испытателей. С 2018 года он занимает должность помощника начальника Управления астронавтов по исследовательской работе, курируя разработку и тестирование космических кораблей и систем, которые будут использоваться в рамках программы «Артемида».

Для Пармитано «Артемида-III» станет третьим космическим полетом. В 2019 году он был командиром 61-й экспедиции и стал третьим европейцем и первым итальянцем, возглавившим станцию. Выпускник Академии ВВС Италии, он стал летчиком-испытателем в 2007 году, а в 2019 году получил звание полковника. Он налетал более 2000 часов на 40 типах самолетов.

Рубио совершит второй полет в космос. Ранее в 2022 году он отправился в космос на борту космического корабля «Союз МС-22» с космодрома Байконур и побил рекорд по продолжительности космического полета среди американских астронавтов — 371 день на орбите. Рубио был отобран NASA в 2017 году в качестве кандидата в астронавты. В 2010 году получил степень доктора медицины в Университете медицинских наук Вооруженных сил США и более 28 лет служил в армии США в качестве пилота, врача и астронавта.

Для Дугласа это первый космический полет. Он был отобран NASA в 2021 году в качестве кандидата в астронавты и ранее был запасным членом экипажа миссии «Артемида-II». Во время работы в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса он занимался проектированием и тестированием многоцелевых автономных транспортных средств, систем для исследования космоса и многочисленных подводных боевых платформ.

Цель программы «Артемида» — обеспечить постоянное присутствие человека на Луне. В этом году NASA объявило о планах потратить 20 млрд долларов на строительство базы на поверхности Луны.

Ранее сообщалось, что астронавты «Артемиды-2» вернулись после полета вокруг Луны.