Нас просят быть посредниками в столкновениях между странами – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК - Елбасы поделился мнением по поводу доверия к нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нас считают лидерами борьбы против ядерного оружия. Мы инициировали и реализовали вместе с другими странами также интеграционные проекты, такие как, ЕАЭС, СВМДА, ССТГ и Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Без ложной скромности скажу – все эти объединения были созданы при моем участии и благодаря моим предложениям. Спасибо коллегам, которые поддержали», - сказал Нурсултан Назарбаев на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По словам Елбасы, все эти интеграционные объединения работают на благо наших народов.

«Многовекторная внешняя политика позволила зарекомендовать нас, как миролюбивую нацию, нацеленную на сотрудничество и обеспечение мира на Земле. Нам доверяют, нас просят быть посредниками в столкновениях и несогласованностях между странами. Так было, когда мы решали вопрос о снятии напряжения между Россией и Турцией, вопрос Иранской ядерной проблемы, Сирийской проблемы. Казахстан и наша столица являются площадкой доверия, где могут проходить такие вещи», - отметил Первый Президент страны.

«Например, Съезд лидеров мировых и традиционных религий не проходит нигде, кроме Казахстана. Они сами говорят об этом, потому что они видят наши отношения внутри страны ко всем религиям, они видят, что мы относимся ко всем по равному. Это вызывает доверие к каждому казахстанцу. Думаю, наши граждане, выезжая за рубеж, видят это отношение», - заключил Елбасы.