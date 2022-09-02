Нарушившие ПДД водители свадебного кортежа привлечены к ответственности в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - При мониторинге социальных сетей сотрудники полиции выявили видеоролик грубого нарушения правил дорожного движения водителями нескольких неустановленных автомашин в Сарыагашском районе Туркестанской области, двигавшихся со спецсигналами и без госномеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

При проверке установлено, что один из жителей нанял из города Шымкента автомашину марки Лексус 470, оборудованную специальными сигналами (СГУ) и незарегистрированными номерными знаками.

В ходе проведения рейдовых мероприятий, направленных на установление автомашин, участвовавших в свадебном кортеже, сотрудники МПС Сарыагашского РОП привлекли к ответственности водителей автомашин марки Лексус 470, БМВ и Лада-21144. Все вышеуказанные автотранспортные средства водворили на штрафстоянку.

В отношении водителя Лексуса 470 составили административные протокола по ст. 590 ч. 4 КоАП РК «Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками» и 603 ч.3 КоАП РК «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб». Собранные материалы в отношении водителя направили в Сарыагашский районный административный суд для принятия законного решения.

Также водителей БМВ и Лада привлекли по ст. 590 ч.2 КоАП РК «Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака)».