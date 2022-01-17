Нарушителям комендантского часа смягчили наказание в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской суд смягчил наказание нарушителям режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу горсуда.
На сегодня в Алматинском городском суде рассмотрен 71 материал по административным правонарушениям, связанным с нарушением режима чрезвычайного положения (пункт 1, часть 1 статьи 476 КоАП).
Как известно, Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года в связи с серьезной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан на территории города объявлено чрезвычайное положение с введением комендантского часа с 23:00 до 7:00 часов.
Покинув свое жилище без крайней необходимости во время комендантского часа, указанные лица были задержаны сотрудниками полиции Алматы. Суд первой инстанции назначил нарушителям наказание в виде штрафа.
«Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы, установила, что все эти лица признали вину, к административной ответственности ранее не привлекались. Смягчало их вину и раскаяние в содеянном. Учитывая эти обстоятельства, Алматинский городской суд смягчил всем нарушителям наказание, оставив наказание в виде предупреждения», - сообщили в пресс-службе горсуда.
Ранее прокурор Алматы сообщил, что в целях исполнения поручения Президента в части смягчения оказания для тех, у кого нет отягчающих обстоятельств, из изоляторов отпущено 91 лицо, смягчены наказание 100 лицам в административном порядке.
- Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
- Верим, что справедливость и законность восторжествуют - Уполномоченный по правам человека в РК
- Какие районы больше всего пострадали в ходе беспорядков в Алматы
- Гражданина Узбекистана с видео беспорядков в Шымкенте и ранением задержали на границе
- Беспорядки в Алматы: избитые солдаты и пожарные, захваченный аэропорт
- Свыше 10 тысяч тонн твердых бытовых отходов вывезли из Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана