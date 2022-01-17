Нарушителям комендантского часа смягчили наказание в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской суд смягчил наказание нарушителям режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу горсуда.

На сегодня в Алматинском городском суде рассмотрен 71 материал по административным правонарушениям, связанным с нарушением режима чрезвычайного положения (пункт 1, часть 1 статьи 476 КоАП).

Как известно, Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года в связи с серьезной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан на территории города объявлено чрезвычайное положение с введением комендантского часа с 23:00 до 7:00 часов.

Покинув свое жилище без крайней необходимости во время комендантского часа, указанные лица были задержаны сотрудниками полиции Алматы. Суд первой инстанции назначил нарушителям наказание в виде штрафа.

«Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы, установила, что все эти лица признали вину, к административной ответственности ранее не привлекались. Смягчало их вину и раскаяние в содеянном. Учитывая эти обстоятельства, Алматинский городской суд смягчил всем нарушителям наказание, оставив наказание в виде предупреждения», - сообщили в пресс-службе горсуда.

Ранее прокурор Алматы сообщил, что в целях исполнения поручения Президента в части смягчения оказания для тех, у кого нет отягчающих обстоятельств, из изоляторов отпущено 91 лицо, смягчены наказание 100 лицам в административном порядке.



