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    18:25, 15 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Нарушителя ПДД лишили прав в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области за нарушение ПДД автовладельца лишили водительских прав на полгода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    В целях обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения полицейскими Туркестанской области регулярно проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия. Кроме того, стражами порядка ведется постоянный мониторинг социальных сетей на предмет выявления нарушителей правил дорожного движения.
    В ходе очередных отработок полицейские Тюлькубасского РОП установили, что на одной из улиц автомобиль ВАЗ-2107 пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу. А водителем, грубо нарушившим правила дорожного движения, оказался местный житель.
    В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по по части 3 статьи 596 КоАП РК «Нарушение правил размещения, встречного проезда или обгона транспортного средства на проезжей части дороги».
    Автотранспорт полицейские водворили на штрафстоянку. Собранные материалы направили в районный суд для принятия законного решения. В итоге суд признал водителя, нарушившего правила дорожного движения, виновным и лишил права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев.
    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область
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