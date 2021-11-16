18:25, 15 Ноябрь 2021 | GMT +6
Нарушителя ПДД лишили прав в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области за нарушение ПДД автовладельца лишили водительских прав на полгода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.В целях обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения полицейскими Туркестанской области регулярно проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия. Кроме того, стражами порядка ведется постоянный мониторинг социальных сетей на предмет выявления нарушителей правил дорожного движения.
В ходе очередных отработок полицейские Тюлькубасского РОП установили, что на одной из улиц автомобиль ВАЗ-2107 пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу. А водителем, грубо нарушившим правила дорожного движения, оказался местный житель.
В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по по части 3 статьи 596 КоАП РК «Нарушение правил размещения, встречного проезда или обгона транспортного средства на проезжей части дороги».
Автотранспорт полицейские водворили на штрафстоянку. Собранные материалы направили в районный суд для принятия законного решения. В итоге суд признал водителя, нарушившего правила дорожного движения, виновным и лишил права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев.