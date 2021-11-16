Нарушителя ПДД лишили прав в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области за нарушение ПДД автовладельца лишили водительских прав на полгода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе очередных отработок полицейские Тюлькубасского РОП установили, что на одной из улиц автомобиль ВАЗ-2107 пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу. А водителем, грубо нарушившим правила дорожного движения, оказался местный житель.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по по части 3 статьи 596 КоАП РК «Нарушение правил размещения, встречного проезда или обгона транспортного средства на проезжей части дороги».

Автотранспорт полицейские водворили на штрафстоянку. Собранные материалы направили в районный суд для принятия законного решения. В итоге суд признал водителя, нарушившего правила дорожного движения, виновным и лишил права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев.



В целях обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения полицейскими Туркестанской области регулярно проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия. Кроме того, стражами порядка ведется постоянный мониторинг социальных сетей на предмет выявления нарушителей правил дорожного движения.