25 Мая 2022 15:34

Нарушителей земельного законодательства оштрафовали на 219 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2021 году нарушителей земельного законодательства оштрафовали на 219 млн тенге. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным местных исполнительных органов, в 2021 году по республике уполномоченными органами по контролю за использованием и охраной земель проведено 2 406 проверок на предмет соблюдения земельного законодательства. Выявлено 1 111 нарушений, в 1 072 случаях нарушители земельного законодательства оштрафованы на общую сумму 219 млн тенге», - сказал Абулхаир Тамабек на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Согласно приведенным спикером данным, в 2021 году 65,7% выявленных нарушений касались нарушения права государственной собственности на землю, 1,9% - уничтожения специальных знаков, 8,6% - порчи земель, 5,3% - нарушения установленных сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков, 18,5% - неэффективного использования или неиспользования сельскохозяйственных земель, неиспользования земель по целевому назначению.