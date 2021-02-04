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    11:53, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Нарушителей карантина выявили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 3 февраля в Алматы представителями мониторинговых групп выявлено 22 нарушения карантинных мер. Из них 18 зафиксировали на территории Алмалинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента санэпидконтроля города.

    Мониторинговыми группами продолжается работа по контролю за соблюдением на территории мегаполиса карантинных мероприятий. По итогам среды в Алматы привлекли к адмответственности семь юридических и 15 физических лиц.

    Так, лаундж-бар «Мята», расположенный в Ауэзовском районе, работал дольше установленного времени. Нарушили режим работы и в саунах «Империя» Бостаныкского района, по пр.Сейфуллина в Турксибском районе. В ресторане «Panda» Алмалинского района в заведении число гостей превышало посадочные места, а сами сотрудники обслуживали посетителей без масок. В кофейне «Starbucks» Алмалинского района обслуживающий персонал находился без масок. Список нарушивших карантинные меры пополнили бар «Z bar and live music», лото-клуб по ул. Казыбек би (Алмалинский район) и компьютерный клуб в Ауезовском районе.

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы предупреждают, что пренебрежение всех запретов и санитарных норм грозит крупными штрафами. А за систематические нарушения карантинных мер злостных нарушителей по решению суда ждет приостановление деятельности.


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