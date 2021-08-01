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    05:34, 01 Август 2021 | GMT +6

    Нарушителей карантина продолжают выявлять в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - С целью контроля за соблюдением требований карантинного режима и выявления нарушителей ограничительных мер в Туркестанской области мобильными группами проводится профилактическая и разъяснительная работа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    К примеру, в ходе подобных рейдов участковые инспекторы местной полицейской службы ОП г. Кентау на обслуживаемых административных участках выявили 6 магазинов, 2 торговых центра, 6 кафе и 12 тойханы, владельцы которых нарушили требования карантина.

    В отношении нарушителей полицейские собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС г. Кентау для привлечения к административной ответственности.

    В связи с осложнением обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции, полицейские Туркестанской области призывают всех жителей области к соблюдению карантинного режима. Необходимо носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.

    Напомним, Туркестанская область - единственный регион, находящийся в «желтой» зоне.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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