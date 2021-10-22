Нарушения выявили в туркестанской школе, где скончался пятиклассник

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большие нарушения выявлены в организации учебно-воспитательного процесса в школе, где после побоев скончался пятиклассник. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока мы посмотрели в рамках своей деятельности вопросы, касаемые организации учебно-воспитательного процесса в школе. И мы увидели, что по организации учебно-воспитательного процесса имеются очень большие нарушения. За эти нарушения, независимо от исхода расследования, компетентными органами будут обязательно соответствующие меры приняты», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что в Туркестане скончался 10-летний мальчик. В интервью СМИ бабушка погибшего мальчика рассказала о том, что его избили в школьном туалете, врачи сказали, что потом была серьезная травма головы.