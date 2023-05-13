Нарушения выявили в финансово-хозяйственной деятельности Озенмунайгаза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Жанаозене продолжается работа специальной рабочей группы АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) по проверке деятельности АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

К настоящему времени специалистами выявлена значительная разница между стоимостью работ при реконструкции однотипных водогрейных установок.

«Общая стоимость реконструкции 3-х водогрейных установок (ВГУ-1 НГДУ-3) составила 525 млн 482 тысяч тенге с НДС, тогда как стоимость реконструкции только одной установки (ВГУ-3а-С НГДУ-1) превысила сумму в 380 млн тенге с НДС. Это более чем в 2 раза дороже реконструкции аналогичной установки НГДУ-3. Причины столь серьезной разницы выясняются специалистами», - сообщили в пресс-службе КМГ.

Также, по информации КМГ, в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью между АО «Озенмунайгаз» и ТОО «БерАли Мангистау Company» в 2022 году были заключены договора на работы по подземному ремонту скважин на общую сумму 2 млрд 582 млн 699 тысяч тенге с общим объемом работы - подземный ремонт 371 скважины (или 30 040,7 бригада-часов).

В ходе проверки установлено, что АО «Озенмунайгаз» в нарушение пункта 6-1. статьи 97 Бюджетного кодекса приняты акты выполненных работ с завышенными нормами времени работ на 300 часов на общую сумму 26 млн 951 тысяч тенге. Кроме того, выявлены невыполненные объемы работ. Ведется уточнение причин.

Рабочей группой выявлено, что с декабря 2022 года по январь 2023 года и с марта 2023 года по настоящее время АО «Озенмунайгаз» без применения норм Порядка закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» производится закуп бензина марки АИ-95 путем перечисления средств на зарплатные карты водителей.

Также, в январе текущего года в нарушение Порядка закупок АО «Озенмунайгаз» произвело закуп бензина марки АИ-95 объемом 69 тонн без утвержденного перечня на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых в рамках ежедневной и (или) еженедельной потребности.

Ранее сообщалось, что специальная рабочая группа «КазМунайГаза» ежедневно проводит выезды на предприятия города, встречи с трудовыми коллективами, заслушиваются жалобы и пожелания работников.

Кроме того, специалисты КМГ проверяют отчетную документацию по линии финансово-хозяйственной деятельности. В Жанаозене специальная рабочая группа АО НК «КазМунайГаз» провела проверку деятельности «Озенмунайгаза» и нефтесервисных предприятий города. По итогам проверки в работе компании были найдены нарушения.

Как ранее сообщалось, что по итогам проверок комиссии компания «Озенмунайгаз» будет обновлять оборудование водогрейных установок, помещения хозяйственно-бытового комплекса.

Ранее специальная рабочая группа КМГ провела встречу c предпринимателями Жанаозена.