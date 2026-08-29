Нарушения в больнице Байконура затронули 600 матерей и детей

Прокуратура города Байконур выявила нарушения при обеспечении новорожденных комплектами «Матери и ребенка», передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Кызылординской области.

Прокуратура города Байконур выявила нарушения в деятельности районной больницы при проверке соблюдения законодательства в сфере здравоохранения.

Как сообщили в надзорном органе, после родов женщинам не выдавали предусмотренные законодательством аптечки.

Жительницы Байконура во время беременности находятся под наблюдением местных медицинских организаций. Однако после рождения ребенка положенные им аптечки не выдавались.

По итогам прокурорского надзора были приняты меры по устранению нарушений. В результате положенными комплектами аптечек обеспечили 600 матерей и детей.

В прокуратуре подчеркнули, что выявленные нарушения затронули конституционные права граждан, в том числе новорожденных.

Ранее прокуратура области также защитила права 444 медработников в Байконуре. В ходе проверки было установлено, что в коллективном договоре местной больницы содержались положения, противоречащие требованиям трудового законодательства.