Прокуратура защитила права 444 медработников в Байконуре

В частности, обязательные медицинские и лабораторные обследования подлежали оплате за счёт средств работников, что необоснованно возлагало дополнительные расходы на медицинский персонал, занятый на работах с вредными и опасными условиями труда.

По результатам акта прокурорского надзора указанные положения приведены в соответствие с законодательством, а обязанность по финансированию обязательных медицинских осмотров возложена на работодателя.

Принятыми мерами восстановлены трудовые права 444 медицинских работников и обеспечено соблюдение требований законодательства.

Как сообщалось ранее, более 691 млн теңге задолженности по заработной плате взыскано в Кызылординской области с начала 2026 года, восстановлены права 36,2 тыс. граждан.