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    Прокуратура защитила права 444 медработников в Байконуре

    Прокуратура города Байконур установила, что в коллективном договоре местной больницы содержались положения, противоречащие требованиям трудового законодательства, передает Kazinform.

    поликлиника
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    В частности, обязательные медицинские и лабораторные обследования подлежали оплате за счёт средств работников, что необоснованно возлагало дополнительные расходы на медицинский персонал, занятый на работах с вредными и опасными условиями труда.

    По результатам акта прокурорского надзора указанные положения приведены в соответствие с законодательством, а обязанность по финансированию обязательных медицинских осмотров возложена на работодателя.

    Принятыми мерами восстановлены трудовые права 444 медицинских работников и обеспечено соблюдение требований законодательства.

    Как сообщалось ранее, более 691 млн теңге задолженности по заработной плате взыскано в Кызылординской области с начала 2026 года, восстановлены права 36,2 тыс. граждан.

    Байконур Медицина Кызылординская область Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор