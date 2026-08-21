Прокуратура защитила права 444 медработников в Байконуре
Прокуратура города Байконур установила, что в коллективном договоре местной больницы содержались положения, противоречащие требованиям трудового законодательства, передает Kazinform.
В частности, обязательные медицинские и лабораторные обследования подлежали оплате за счёт средств работников, что необоснованно возлагало дополнительные расходы на медицинский персонал, занятый на работах с вредными и опасными условиями труда.
По результатам акта прокурорского надзора указанные положения приведены в соответствие с законодательством, а обязанность по финансированию обязательных медицинских осмотров возложена на работодателя.
Принятыми мерами восстановлены трудовые права 444 медицинских работников и обеспечено соблюдение требований законодательства.
Как сообщалось ранее, более 691 млн теңге задолженности по заработной плате взыскано в Кызылординской области с начала 2026 года, восстановлены права 36,2 тыс. граждан.